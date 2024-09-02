УЄФА оголосила про зниження ціни на квитки в гостьові сектори на матчі ЛЧ, ЛЄ і ЛК сезону-2024/25

УЄФА оголосила про зниження максимальної ціни на квитки у трьох єврокубкових турнірах, яку клуби-господарі можуть встановлювати для вболівальників команди гостей.

Про це повідомляє сайт організації.

"Сьогоднішнє рішення знаменує собою ще один важливий крок у підтвердженні прагнення УЄФА покращити враження від матчу для всіх уболівальників. Запроваджуючи більш дружню до вболівальників політику, ми продовжуємо нашу місію по збереженню футболу як інклюзивного виду спорту, де цінують і визнають уболівальників, які подорожують Європою, щоб стежити за своїми командами", — Чеферін.

Зазначається, що починаючи з сезону 2024/25, максимально допустима вартість квитків для гостьових фанатів становитиме: 60 євро в Лізі чемпіонів, 40 євро в Лізі Європи та 20 євро в Лізі конференцій.

У сезоні 2025/26 максимальна ціна в гостьові сектори буде знижена до 50 євро в ЛЧ та 35 євро в ЛЄ, а в ЛК залишиться 20 євро.