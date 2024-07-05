УЄФА дозволила Жироні виступати у Лізі чемпіонів у сезоні-2024/25.

Відповідне рішення було опубліковано на сайті організації.

Клуби змогли продемонструвати, що зміни привели їх у відповідність до правила володіння декількома клубами.

"Після здійснення суттєвих змін власниками Жирони та Ніцци (City Football Group та INEOS, відповідно), Перша палата CFCB ухвалила рішення про допуск ФК Жирона та ФК Манчестер Сіті до Ліги чемпіонів УЄФА 2024/25", — йдеться в повідомленні.

Каталонці надали гарантії щодо дотримання правила про заборону володіння різними клубами.

Зокрема клуб покинули директори, які також входять до City Football Group. У зв'язку із чим частка володіння акцій буде зменшена з 47% до 30%. Зв'язок між Жироною та Манчестер Сіті зник та обидва клуби зможуть грати в єврокубках.

Нагадаємо, Жирона за підсумками сезону-2023/24 посіла третє місце в чемпіонаті Іспанії та вперше в історії здобула путівку до Ліги чемпіонів.