Боруссія Дортмунд відправила свого форварда в оренду в Утрехт

Нідерландський Утрехт взяв у оренду нападника Боруссії Дортмунд і збірної Кот д’Івуара Себастьєна Алле.

Про це повідомляє пресслужба нідерландського клубу.

Орендна угода розрахована до кінця поточного сезону. Першу половину нинішньої кампанії 30-річний форвард провів у іншій оренді, в іспанському Леганесі. Там він взяв участь у 9 матчах, сумарно провівши на полі 525 хвилин. Результативними діями не відзначався.

Контракт Алле з Боруссією Дортмунд розрахований до літа 2026 року, трансферна вартість оцінюється в 3 мільйони євро. Влітку 2022 року німецький клуб віддав за нападника Аяксу 31 мільйон євро.

Раніше повідомлялося про те, що Боруссія хоче орендувати вінгера Манчестер Юнайтед Маркуса Решфорда.