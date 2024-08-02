Ця сербська бригада була дуже огидна: Усик розмазав суддів матчу Полісся – Олімпія
Чемпіон WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) залишився вкрай невдоволеним суддівством у матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій між Поліссям та Олімпією.
Своїми думками про дії арбітрів Усик поділився у післяматчевому флешінтерв’ю в ефірі Megogo.
"Коли тобі трішки не дають працювати та допомагають іншій команді, то… Я ніколи не жаліюся на суддів, але ця сербська бригада була дуже огидна.
УЄФА потрібно звернути увагу, що у сербів до нас, українців, є упереджене ставлення, тому що вони підтримують нашого ворога. УЄФА не бачить цього? Чи в них очі через гроші замилило? Подивіться, що відбувається – суддя просто в одну сторону судить.
Я розумію, немає питань, він професійний суддя, я не футбольний суддя, але УЄФА, відкрийте очі. Якщо вам потрібні гроші – наберіть, я дам вам гроші", – сказав Усик.
Олександр був присутній на матчі та слідкував за грою разом із президентом Полісся Геннадієм Буткевичем. Протягом матчу боксер постійно заряджав публіку та навіть заспівав "Червону руту". Попри палку підтримку чемпіона світу, "вовки" не змогли перемогти Олімпію та вилетіли з Ліги конференцій.