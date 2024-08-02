Ця сербська бригада була дуже огидна: Усик розмазав суддів матчу Полісся – Олімпія

Чемпіон WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) залишився вкрай невдоволеним суддівством у матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій між Поліссям та Олімпією.

Своїми думками про дії арбітрів Усик поділився у післяматчевому флешінтерв’ю в ефірі Megogo.

"Коли тобі трішки не дають працювати та допомагають іншій команді, то… Я ніколи не жаліюся на суддів, але ця сербська бригада була дуже огидна.

УЄФА потрібно звернути увагу, що у сербів до нас, українців, є упереджене ставлення, тому що вони підтримують нашого ворога. УЄФА не бачить цього? Чи в них очі через гроші замилило? Подивіться, що відбувається – суддя просто в одну сторону судить.

Я розумію, немає питань, він професійний суддя, я не футбольний суддя, але УЄФА, відкрийте очі. Якщо вам потрібні гроші – наберіть, я дам вам гроші", – сказав Усик.