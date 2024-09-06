Стартуємо в Лізі націй — тримаємо в голові чемпіонат світу

У суботу, 7 вересня, збірна України проведе матч Ліги націй УЄФА проти команди Албанії. Це буде перша гра наших футболістів після невдалого Євро-2024. Нинішньої осені команда зіграє в Лізі В і посперечається з командами Албанії, Грузії та Чехії за пряму путівку до найсильнішого дивізіону — Ліги А.

Ліга націй продовжує сприйматися багатьма командами і тренерами Старого Світу, як якесь незрозуміле змагання, замінник товариських матчів. Нововведення УЄФА досі не набуло ваги й авторитету у світовому футболі. Але, навіть якщо так, у збірної Реброва все одно є турнірні завдання в цьому змаганні. Адже погодьтеся, куди приємніше змагатися в таких іграх із командами Франції, Іспанії, Італії, Португалії, Німеччини, аніж складати компанію на полі грузинам і албанцям. І завдання посісти перше місце і повернутися в елітний дивізіон ніхто з гравців не знімає. Та й команда, сама з себе, насамперед.

Важливий турнір з точки зору відбору ЧС-2026

Крім того, нинішня Ліга націй дуже важлива з точки зору відбору на майбутній чемпіонат світу-2026. Оскільки цього разу на чемпіонаті світу зіграють не 32, а 48 збірних, то представництво Європи розширилося з 13 до 16 команд. Відповідно, зросла і кількість збірних, які можуть через Лігу націй пробитися на ЧС-2026.

Класичний відбір стартує в березні 2025 року. У ньому збірні розподілять по 12 групах. Переможці груп отримають путівки на чемпіонат світу, а 12 команд, що посіли другі місця в групах, і чотири найкращі команди за рейтингом Ліги націй розіграють між собою чотири путівки, що залишилися. Для цього 16 команд розділять на чотири окремі стадії плейоф. Усі збірні стартуватимуть із півфіналу. Переможці кожного з чотирьох шляхів потраплять на ЧС.

І перемога в групі В1 Ліги націй автоматично підвищує шанси команди Реброва на потрапляння в число учасників майбутнього плейоф. Також не будемо забувати, що на Євро-2024 збірна України потрапила саме через Лігу націй. Адже у своїй групі відбіркового турніру посіла 3-тє місце після команд Англії та Італії.

Суперник — типовий середняк

У Групі В1 Ліги націй сезону-2024/25 зібралися виключно команди-учасниці нещодавнього Євро-2024, що вже говорить про рівень команд. І легко там команді Реброва точно не буде. Але, домогтися перемоги і повернутися в число елітних команд українцям цілком під силу. Почнемо ж ми новий турнір грою зі збірною Албанії.

Албанія — типовий середняк європейського футболу, при тому, що раніше було заведено вважати, що команда є чимось на кшталт "футбольного карлика". Звичайно, не рівня Ліхтенштейну і Сан-Марино, але, як мінімум, на рівні Кіпру. Але, у відбірковому турнірі Євро-2024 команда зазнала лише однієї поразки — у стартовому матчі від збірної Польщі (0:1), а потім видала безпрограшну серію з семи матчів поспіль, вигравши чотири матчі і тричі зігравши внічию. Зокрема, албанці взяли реванш у збірної Польщі (2:0), а також зіграли внічию в Чехії (1:1) і обіграли чехів на своєму полі (3:0). Також суперниками албанців у тому відбірковому турнірі були команди Молдови та Фарерських островів.

Команда набрала 15 очок у відбірковому турнірі та посіла перше місце в групі, випередивши за додатковими показниками тих же чехів і достроково завоювавши путівку на Євро до Німеччини.

А вже на самому Євро албанці потрапили в "групу смерті" — з Італією, Іспанією та Хорватією, але до останнього претендували на 3-тє місце і путівку в плейоф. Так, у матчі з Італією "орли" відкрили рахунок зусиллями Байрамі вже на 1-й хвилині матчу. Щоправда, італійці досить швидко зрівняли результат, а потім і вийшли вперед, забивши вирішальний гол на 16-й хвилині гри — 2:1. Більше голів у цьому матчі не було.

А в грі з Хорватією албанці відкрили рахунок на 11-й хвилині й утримували перевагу аж до 74-ї хвилини, пропустивши потім два голи протягом трьох хвилин. Але, команда зуміла проявити характер і здобула нічию, зрівнявши рахунок на 96-й хвилині — 2:2.

І тільки збірна Іспанії другим складом обіграла "орлів" з рахунком 1:0, забивши гол у дебюті, на 13-й хвилині. Але, албанці до останнього боролися за 3-тє місце і вихід у плейоф турніру.

Крім того, Євро-2024 не перший великий турнір для збірної Албанії. Вони також були учасниками Євро-2016. І команду вже ніяк не можна назвати вискочкою. Швидше, це стабільний висококласний колектив, який регулярно потрапляє на великі турніри. А в складі — жодного гравця з албанських клубів — суцільно легіонери, які грають у чемпіонатах Англії, Німеччини, Італії, Іспанії, Туреччини...

Нарешті, збірну Албанії тренує відомий у минулому бразильський гравець Сільвіньйо, який грав у "нульових" на позиції захисника в іспанській Барселоні та англійських Арсеналі й Манчестер Юнайтед. А місцева футбольна федерація серйозно працює над футбольною інфраструктурою в країні. Так у Тирані побудували "Націонал Арену" місткістю 21690 глядачів, де відбувся перший в історії фінал Ліги конференцій УЄФА.

Рівноцінні втрати

Стартовий матч Ліги націй-2024/25 у складі збірної Албанії пропустить один із лідерів команди Армандо Броя. У гравця Челсі, який із цього сезону перебуває в оренді у Фулгемі, проблеми з ахіллом.

З урахуванням травми Артема Довбика, втрати обох команд можна назвати рівноцінними. Обидві збірні не зможуть розраховувати на своїх провідних форвардів.

Знайомі всі обличчя

Що стосується збірної України, то Сергій Ребров здивував фахівців, які були впевнені, що саме зараз, після Євро, настав час для омолодження команди. Натомість ми побачили склад виключно зі старих знайомих облич. Єдиний новачок — Владислав Кабаєв, якому... 28 років. Він замінить травмованого Михайла Мудрика з Челсі.

При тому, що наші молодіжні-юніорські команди постійно досягають певних успіхів на міжнародній арені, тренерський штаб національної збірної не наважується на кардинальні зміни.

Яскравим прикладом у цьому плані є центр півзахисту. Ребров покликав до складу команди на вересневі матчі Тараса Степаненка та Сергія Сидорчука. Але, грати в цих матчах, найімовірніше, буде 22-річний Володимир Бражко. Як мінімум, Степаненко і Сидорчук уже вікові гравці для національної команди. Гравцеві Шахтаря у 2026-му виповниться 37 років, а гравцеві Вестерло — 35. Але справа навіть не в цьому. У тому ж Шахтарі замість Степаненка в центрі півзахисту найчастіше з українців грає молодий 23-річний Дмитро Криськів, але Ребров його до збірної не покликав. Вважається, що ветерани потрібні для атмосфери в роздягальні, мікроклімату в команді тощо. Але навіщо команді два ветерани, які навряд чи допоможуть під час ЧС-2026...

Також незрозуміла ситуація з форвардами. Місце травмованого Довбика міг зайняти Сікан, який перебував у резервному списку, але Ребров не став нікого довизивати... І зараз у команді два форварди — Роман Яремчук і Владислав Ванат.

Цікаво також, хто буде воротарем команди в стартовому матчі. Ребров, з досвіду минулих матчів, показав, що не боїться змінювати воротарів. Раніше основними були і Андрій Лунін (коли грав у Реалі), і Анатолій Трубін (коли видав хороший відрізок у Бенфіці). Зараз, за такою ж логікою, у ворота має стати Георгій Бущан, який проводить чудовий відрізок у Динамо, тоді як Лунін узагалі не грає в Реалі, а Трубін тільки відновився від травми. Якби не воротарські подвиги голкіпера Динамо, то столична команда могла б і не зайти так далеко у кваліфікації Ліги чемпіонів.

"Кияни зараз більшою мірою в тонусі"

А ось головний тренер команди Сергій Ребров, розповідаючи про поточні кондиції футболістів, які тренується в команді, зазначив:

"На жаль, не так багато практики було зараз у чемпіонаті України. Так, Динамо провело дуже багато матчів. Я вважаю, що кияни зараз більшою мірою в тонусі, навіть незважаючи на втому. Я задоволений, що є практика, почалися матчі УПЛ. Так, є деякі пошкодження у гравців, але я задоволений тими футболістами, які потрапили до збірної. Перші тренування свідчать, що вони налаштовані серйозно".

А говорячи про психологічний стан гравців на тлі трагедій у Полтаві та Львові, сказав:

"На жаль, ми живемо в атмосфері боротьби з агресором, який намагається зруйнувати нашу країну. Я висловлюю свою підтримку всім постраждалим людям. Упевнений, що всі футболісти зараз гратимуть із такими емоціями, щоб показати, що Україна жива і ми будемо боротися".

Тонкощі регламенту

Нагадаємо, що в Лізі націй існує чотири рівні — Ліги А, В, С і D. У перших трьох лігах по 16 команд, у четвертій — 6. Разом, 54 національні збірні. У перших трьох лігах команди розбиті на чотири групи по 4 команди, у четвертій — дві групи по три команди. Команди проведуть на груповому етапі шість матчів (у групі D — чотири) у найближчі три "вікна" для збірних (вересень, жовтень і листопад 2024 року).

Згідно з регламентом змагань, переможці груп Ліг В і С, піднімаються в наступному розіграші в Ліги А і В, відповідно, займаючи місця аутсайдерів квартетів. Крім того, треті команди в групі відправляться в стики за право залишитися в Лізі А (для цього потрібно буде в двоматчевому протистоянні перемогти одну з других команд Ліги В). Також два найгірших володарі четвертих місць у Лізі С (з чотирьох) вилетять у Лігу D. Тобто, з Ліги С вибувають навіть не всі аутсайдери, а тільки половина. Відповідно, обидва переможці груп Ліги D вирушать до Ліги С на наступний турнір.

Порівняно з попереднім турніром 2022/23 зміна в регламенті турніру одна, але значна — по дві найкращі команди з чотирьох груп у Лізі А вирушать до плейоф турніру. З цього сезону туди потраплять не чотири переможці груп, а вісім перших-других команд. У березні 2025 року пройдуть стикові матчі. Потім півфінали, матч за третє місце і фінал відбудуться в одній країні (якій саме, стане відомо в грудні 2024 року).

Нагадаємо, що 2023-го року фінальні матчі Ліги націй відбувалися в Нідерландах, і тоді турнір виграла Іспанія.

Букмекери — за Україну

У стартовому матчі Ліги націй 2024/25 збірна України є явним фаворитом у грі з командою Албанії. На перемогу підопічних Сергія Реброва ставки, в середньому, приймаються з коефіцієнтом 1,77 до 1, тоді як на нічию — 3,51 до 1, а на перемогу албанців — 4,83 до 1.

Фахівці вважають збірні України та Чехії фаворитами в Групі А другої за значущістю Ліги В. Відповідно, наступний матч, який пройде в Празі 10 вересня, Чехія — Україна, буде одним із ключових у боротьбі за перемогу в групі. Але і в п'ятницю, у грі з албанцями, якщо українці всерйоз націлилися на перемогу в груповому турнірі, перемагати суперника потрібно обов'язково.

Де дивитися?

Матч Україна — Албанія на території України покаже медіасервіс MEGOGO — офіційний мовник Ліги націй у нашій країні. Ігри збірної України можна буде подивитися на медіасервісі за підписками "Максимальна", "Спорт", а також "Оптимальна".

Крім того, Суспільне Мовлення — партнер MEGOGO у трансляції Ліги націй — покаже вересневі матчі збірної України на місцевих телеканалах Суспільного (наприклад, Суспільне Львів, Суспільне Київ, Суспільне Харків та ін.) у цифровому ефірі Т2, кабельних мережах та IPTV (крім OTT). На ОТТ-сервісах, які не мають прав на показ Ліги націй, буде обмежена трансляція місцевих телеканалів Суспільного Мовлення.