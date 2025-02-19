УПЛ ТБ анонсував запуск Центру футбольних новин

УПЛ ТБ, ексклюзивний транслятор матчів Української Прем’єр-ліги, анонсував про запуск програми " Центр футбольних новин".

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Програма виходитиме щодня о 9:15, починаючи з 21 лютого, а також упродовж дня, у прямому етері УПЛ ТБ та на YouTube. У ній будуть висвітлювати УПЛ, збірні України з футболу, єврокубки та європейські чемпіонати.

"Запуск Центру футбольних новин — це знакова подія для всього українського спортивного телебачення. Вперше в історії ми об’єднуємо весь найважливіший футбольний контент в одному проекті — всі матчі Чемпіонату України, збірних України, єврокубків та топ-5 європейських чемпіонатів. Завдяки колаборації з MEGOGO та Setanta ми створюємо унікальний інформаційний хаб, що дозволить українським уболівальникам отримувати максимально повну картину футбольного світу в зручному форматі", — розповів керівник УПЛ ТБ Максим Радченко.

Напередодні повідомлялося, що матчі другої частини сезону-2024/25 УПЛ будуть транслюватись на медіасервісі MEGOGO.

Перший матч другої частини УПЛ відбудеться 21 лютого. У Ковалівці місцевий Колос зустрінеться з одеським Чорноморцем.