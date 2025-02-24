Шахтар та Лівий Берег визначилися зі складами на матч УПЛ

Головні тренери донецького Шахтаря та Лівого Берега назвали стартові склади команд на матч 18 туру Української Прем'єр-ліги.

Зустріч розпочнеться о 18:00 за київським часом. Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо). Також віднедавна УПЛ ТБ можна дивитися і на MEGOGO.

Склади команд

Шахтар Донецьк: Різник, Тобіас, Бондар, Матвієнко, Азаров, Бондаренко, Криськів, Педріньйо, Швед, Траоре, Кевін

Запасні: Фесюн, Арройо, Егіналду, Енріке, Грам, Еліас, Глущенко, Цуканов, Конопля, Назарина, Невертон, Фарина

Лівий Берег: Механів, Астахов, Семенов, Шаповал, Сідней, Когут І., Дедух, Синиця, Когут Мі, Шастал, Сухоручко

Запасні: Сташків, Караващенко, Соколов, Банада, Косовський, Приходько, Дієго, Войцеховський, Галас, Різник, Кобзар

Шахтар продовжує боротьбу за чемпіонство в Україні. Команда Маріно Пушича на 8 очок відстає від другої Олександрії та на 13 від першого Динамо. У "гірників" 33 бали, проте також ще є в запасі недограний матч проти Кривбаса.

Що ж стосується Лівого берега, то дебютант УПЛ бореться за виживання. У команди 16 очок та 13 місце. "Лелеки" лише за додатковими показниками поступаються Ворсклі, яка посідає рятівну 12 сходинку.