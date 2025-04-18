Київське та львівське дербі, матчі на Великдень та інші інтриги 25 туру УПЛ

Фініш уже зовсім близько. 25-й тур Української прем'єр-ліги стартує найближчої п'ятниці і закінчиться просто на Великдень.

"Чемпіон" вирішив розповісти, що на нас чекає цього вікенду українського футболу.

18 квітня

13:00, 📺 УПЛ ТБВорскла – Олександрія18:00, 📺 УПЛ ТБ, 2+2Динамо – Оболонь

19 квітня

13:00, 📺 УПЛ ТБКарпати – Рух15:30, 📺 УПЛ ТБЛівий Берег – Полісся18:00, 📺 УПЛ ТБШахтар – Колос

20 квітня

Як можна грати на Великдень?

13:00, 📺 УПЛ ТБКривбас – Зоря15:30, 📺 УПЛ ТБІнгулець – ЛНЗ18:00, 📺 УПЛ ТБВерес – Чорноморець

Але перше і головне питання, пов'язане з туром – як можна до такої міри не цікавитися думкою глядачів, щоб поставити футбол навіть на важливе релігійне свято.

Кривбас грає із Зорею о 13:00 неділі – і, знаючи, як у місті "люблять" повітряні тривоги, це може затягнутися на півдня. Інгулець приймає ЛНЗ о 15:30 – і, якщо згадати, як сільське населення шанує традиції, можна сказати, що найвідданішим фанатам клубу з Петрового буде в день гри не до футболу.

Верес, який грає ближче до вечора, не так давно знімав серіал про своє життя, де розповідав, що під час сезону, навіть у буденні з усіх боків дні, відвідує церкву. Так-так, майже ті самі сакраментальні "перед каждою грою ходимо до церкви".

Італія, наприклад, за тих самих вступних (до речі, рідкісний випадок, коли католики і православні відзначають Великдень в один і той самий день) перенесла на понеділок одразу чотири гри. І це Серія А, яку за визначенням дивляться в усьому (зокрема не християнському) світі.

Ба більше: це, взагалі-то, не воююча країна, в якій люди заповнюють трибуни – і в понеділок приходити на матчі їм теж непросто. Але традиції є традиції, вони в країні, де є дискваліфікація за богохульство, дуже важливі.

Дуже дивно, що в Україні, де немає ні великої кількості фанатів на трибунах, ні аудиторії іноземних уболівальників, і навіть у півфінал Кубка вийшли лише три команди вищої ліги, на велике свято скинули три гри, наче за шаблоном. Наче ворожа диверсія – відбити інтерес в останніх людей, які ще чомусь цікавляться чемпіонатом України.

Як пройде нове львівське дербі?

Добре хоч гру Карпат і Руха не поставили на Великдень – Львів би таке не виніс. І матч двох місцевих команд – сам по собі як свято, тому що емоцій львівське дербі приносить більше, ніж 99% ігор Прем'єр-ліги. У першому колі Карпати, хоч і перебували на той момент у таблиці набагато нижче, обіграли Рух, потім програли йому ж у Кубку – ну а під Новий рік шокували чимось схожим на злиття команд.

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За будь-якими футбольними критеріями Карпати сильніші просто незрівнянно. Про що говорити, якщо чотири найкращі гравці Руха взимку перейшли саме в Карпати! Фактор "колишніх" класно працює навіть у Лізі чемпіонів, і Краснопір може добити колишню команду.

Від інших, до речі, такого чекати складніше: Сич відновлюється від травми, а Федор і Квасниця щільно сидять на лавці "левів". Рух же після відходу лідерів посипався: у восьми матчах 2025 року в нього тільки дві перемоги.

Але тепер уже Рух у тій ситуації, в якій були Карпати в першому колі. Від нього нічого не чекають, для нього дербі – величезний подразник, і навіть якщо влітку команди не стане (чутки про подібне ходять), обіграти "левів" і не пустити їх у єврокубки буде сильним жестом. Утім, цей матч є принциповим і для Карпат – тож, якщо чого і чекати, то це боротьби і безлічі фолів.

Як команди з верхньої частини таблиці впораються з "автобусами"?

На всю верхню четвірку УПЛ чекають пересічні матчі і щодо кожного з них немає сумнівів, що суперник оборонятиметься всіма можливими силами.

Колос на полі Шахтаря, Оболонь на полі Динамо – тут усе зрозуміло. Проти Олександрії теж почали "паркуватися", і Ворсклі з 14-го місця теж не до естетики, нічия буде відмінним результатом. Ну а Лівий Берег грає закрито проти всіх – тут фактор Полісся в суперниках навіть не дуже важливий.

Кожне з цих протистоянь щита і меча інтригує по своєму. Буяльський продовжив контракт із Динамо, довівши, що заслужити пролонгацію з нинішніми киянами можна і в 32 роки – подивимося, як яскраво він зіграє проти Оболоні. Олександрія буде без Ротаня – головний тренер забагато наговорив щодо суддівства, і інтригує, як команда впорається без нього.

Шахтар дуже легко розірвав ЛНЗ, але потім мучився в перенесеному матчі з Кривбасом – хоча, з іншого боку, саме ігрова частина "мук" становила всього 40 хвилин, складно встигнути втомитися... У будь-якому разі, цікаві масштаби ротації Пушича.