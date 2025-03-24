УПЛ затвердила розклад і час початку матчів 24-го туру

Затверджено розклад матчів 24 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Тур розпочнеться 11 квітня матчем ЛНЗ – Шахтар, а завершиться поєдинком між Інгульцем та Карпатами, який заплановано на 14 квітня.

Чемпіонат України – УПЛ

24-й тур

11 квітня (п’ятниця)

15:30 ЛНЗ – Шахтар

12 квітня (субота)

13:00 Кривбас – Динамо

15:30 Рух – Олександрія

18:00 Оболонь – Чорноморець

13 квітня (неділя)

13:00 Ворскла – Полісся

15:30 Лівий Берег – Колос

18:00 Зоря – Верес

14 квітня (понеділок)

13:00 Інгулець – Карпати

Раніше став відомий розклад матчів 23 туру чемпіонату України.