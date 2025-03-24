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УПЛ затвердила розклад і час початку матчів 24-го туру

Олексій Мурзак — 24 березня 2025, 16:33
УПЛ затвердила розклад і час початку матчів 24-го туру

Затверджено розклад матчів 24 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Тур розпочнеться 11 квітня матчем ЛНЗ – Шахтар, а завершиться поєдинком між Інгульцем та Карпатами, який заплановано на 14 квітня.

Чемпіонат України – УПЛ
24-й тур

11 квітня (п’ятниця)

15:30 ЛНЗ – Шахтар

12 квітня (субота)

13:00 Кривбас – Динамо

15:30 Рух – Олександрія

18:00 Оболонь – Чорноморець

13 квітня (неділя)

13:00 Ворскла – Полісся

15:30 Лівий Берег – Колос

18:00 Зоря – Верес

14 квітня (понеділок)

13:00 Інгулець – Карпати

Раніше став відомий розклад матчів 23 туру чемпіонату України.

Динамо Київ Інгулець Карпати Колос Кривбас Лівий берег ЛНЗ Черкаси Оболонь Олександрія Полісся Рух Чемпіонат України, УПЛ Чорноморець Шахтар Донецьк Зоря Луганськ Ворскла Полтава Верес Рівне

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