УПЛ затвердила розклад і час початку матчів 24-го туру
Затверджено розклад матчів 24 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.
Про це повідомляє пресслужба ліги.
Тур розпочнеться 11 квітня матчем ЛНЗ – Шахтар, а завершиться поєдинком між Інгульцем та Карпатами, який заплановано на 14 квітня.
Чемпіонат України – УПЛ
24-й тур
11 квітня (п’ятниця)
15:30 ЛНЗ – Шахтар
12 квітня (субота)
13:00 Кривбас – Динамо
15:30 Рух – Олександрія
18:00 Оболонь – Чорноморець
13 квітня (неділя)
13:00 Ворскла – Полісся
15:30 Лівий Берег – Колос
18:00 Зоря – Верес
14 квітня (понеділок)
13:00 Інгулець – Карпати
Раніше став відомий розклад матчів 23 туру чемпіонату України.