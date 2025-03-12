УПЛ затвердила розклад і час початку матчів 23-го туру
Затверджено розклад матчів 23 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.
Про це повідомляє пресслужба ліги.
Тур розпочнеться 4 квітня матчем Інгульця проти Оболоні, а завершиться поєдинком Полісся – Карпати, який відбудеться 7 квітня.
Чемпіонат України – УПЛ
23-й тур
4 квітня (п’ятниця)
15:30 Інгулець – Оболонь
5 квітня (субота)
13:00 Ворскла – Зоря
15:30 Чорноморець – ЛНЗ
6 квітня (неділя)
13:00 Олександрія – Кривбас
15:30 Динамо – Лівий Берег
18:00 Шахтар – Верес
7 квітня (понеділок)
15:30 Колос – Рух
18:00 Полісся – Карпати
Раніше було затверджено програму 22 туру чемпіонату.