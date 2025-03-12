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УПЛ затвердила розклад і час початку матчів 23-го туру

Олексій Мурзак — 12 березня 2025, 20:49
УПЛ затвердила розклад і час початку матчів 23-го туру

Затверджено розклад матчів 23 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Тур розпочнеться 4 квітня матчем Інгульця проти Оболоні, а завершиться поєдинком Полісся – Карпати, який відбудеться 7 квітня.

Чемпіонат України – УПЛ
23-й тур

4 квітня (п’ятниця)

15:30 Інгулець – Оболонь

5 квітня (субота)

13:00 Ворскла – Зоря

15:30 Чорноморець – ЛНЗ

6 квітня (неділя)

13:00 Олександрія – Кривбас

15:30 Динамо – Лівий Берег

18:00 Шахтар – Верес

7 квітня (понеділок)

15:30 Колос – Рух

18:00 Полісся – Карпати

Раніше було затверджено програму 22 туру чемпіонату.

Верес Ворскла Динамо Київ Зоря Інгулець Карпати Колос Кривбас Лівий берег ЛНЗ Черкаси Оболонь Олександрія Полісся Рух Чемпіонат України, УПЛ Чорноморець Шахтар Донецьк

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