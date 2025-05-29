Українські клуби вперше за 17 років не вийшли в основний етап єврокубків за підсумком сезону

Уперше за 17 років українські клуби за підсумками сезону не здобули путівки до основного етапу турнірів під егідою УЄФА.

Про це повідомив журналіст Ігорь Семйон у своєму телеграм-каналі.

У сезоні-2025/2026 усі команди, що представлятимуть України на євроарені будуть змушені пройти кваліфікацію:

Динамо Київ – 2 кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів;

Шахтар – 1 кваліфікаційний раунд Ліги Європи;

Олександрія – 2 кваліфікаційний раунд Ліги конференцій;

Полісся – 2 кваліфікаційний раунд Ліги конференцій.

Востаннє таке траплялося в сезоні-2008/2009, коли Шахтар здолав Динамо у півфіналі Кубку УЄФА і в підсумку виграв трофей:

Шахтар – 3 кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів;

Динамо – 2 кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів;

Металіст – 1 кваліфікаційний раунд Кубку УЄФА (передував груповому етапу);

Дніпро – 2 кваліфікаційний раунд Кубку УЄФА.

Напередодні Шахтар втратив останній шанс потрапити в основний раунд Ліги Європи-2025/26. Доля "гірників" визначились у фіналі Кубку Хорватії, де у другому матчі Рієка здолала Славен Белупо (1:0).