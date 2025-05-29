Шахтар через перемогу Рієки у Кубку Хорватії розпочне Лігу Європи з першого раунду кваліфікації

Донецький Шахтар втратив останній шанс потрапити в основний раунд Ліги Європи-2025/26.

Доля "гірників" визначились у фіналі Кубку Хорватії, де у другому матчі Рієка здолала Славен Белупо (1:0).

Перемога Рієки дозволила загребському Динамо, яке завершило сезон на другій сходинці турнірної таблиці, як команда з найвищим рейтингом з тих, хто не потрапив до основного раунду. Шахтар натомість розпочне свій шлях з першого раунду кваліфікації до турніру.

Серед потенційних суперників "гірників" в першому раунді є 15 клубів: Партизан (Сербія), Легія (Польща), ЧФР Клуж (Румунія), Актобе (Казахстан), Ільвес (Фінляндія), Цельє (Словенія), Пріштіна (Косово), Шериф (Молдова), Левські (Болгарія), АЕК Ларнака (Кіпр), Пакш (Угорщина), Геккен (Швеція), Спартак Трнава (Словаччина), а також переможці Кубку Азербайджану та Ізраїля.

Жеребкування відбудеться, 17 червня. Матчі 1-го раунду пройдуть 10 та 17 липня.

Нагадаємо, напередодні Шахтар оголосив про призначення Арди Турана на посаду головного тренера.