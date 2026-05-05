Берлінський Уніон хоче підписати півзахисника Валенсії

Німецький футбольний клуб Уніон Берлін розглядає можливість підписання контракту з центральним захисником Валенсії та збірної Швейцарії Ераєм Комертом.

Про це повідомляє kicker.

Контракт 28-річного гравця з іспанським клубом закінчується цього літа. Це дозволить йому переїхати до Німеччини у статусі вільного агента. Перехід відбудеться без виплати фінансової компенсації.

Джемерт став гравцем Валенсії у 2022 році після трансферу з Базеля. Згодом він виступав в оренді за французький Нант та іспанський Вальядолід. Цього сезону захисник стабільно грав, але у квітні отримав травму.

Інтерес Уніона до нового оборонця зумовлений кадровою ситуацією в команді. Влітку завершуються угоди у двох основних центральних захисників берлінського клубу – Діогу Лейте та Данільйо Дукі.

У поточному сезоні Комерт зіграв 14 ігор, де забив 2 голи. Transfermarkt оцінює його в 2.5 мільйони євро.

