Ексгравець Кривбаса приєднався до складу чемпіона Таджикистану
Іван Зотько
ФК Істіклол
Український центральний захисник Іван Зотько підписав контракт з Істіклолом з Таджикистану.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Перехід відбувся на правах вільного агента. Контракт 29-річного оборонця розрахований до завершення сезону - до грудня 2026 року. Фінансові деталі не розголошуються.
Минулого сезону команда з Душанбе вчотирнадцяте стала чемпіоном Таджикистану.
Попереднім клубом українця був киргизький клуб Узген, за який він у 2025 році провів 20 матчів.
В Україні Зотько захищав кольори Металіста, Олімпіка і Кривбаса. Має досвід гри в Іспанії за Валенсію, Ельче та Лейду.
Напередодні Олександрія домовилась з німецьким клубом Ваккер Бурггаузен про перехід захисника Артура Андрейчика.