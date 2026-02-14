Ексгравець Кривбаса приєднався до складу чемпіона Таджикистану

Український центральний захисник Іван Зотько підписав контракт з Істіклолом з Таджикистану.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Перехід відбувся на правах вільного агента. Контракт 29-річного оборонця розрахований до завершення сезону - до грудня 2026 року. Фінансові деталі не розголошуються.

Минулого сезону команда з Душанбе вчотирнадцяте стала чемпіоном Таджикистану.

Попереднім клубом українця був киргизький клуб Узген, за який він у 2025 році провів 20 матчів.

В Україні Зотько захищав кольори Металіста, Олімпіка і Кривбаса. Має досвід гри в Іспанії за Валенсію, Ельче та Лейду.

