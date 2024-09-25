17-річний український захисник не пройшов перегляд у Жироні
Український захисник Словацько U-17 Євген Рябоконь не продовжить карʼєру в Жироні.
Про це повідомив іспанський журналіст Мігель Коста в X.
17-річний гравець протягом серпня тренувався з юнацькою та резервною командою каталонців, але жодній з них не підійшов.
Рябоконь є вихованцем Колоса. Після початку війни виступав за чеський клуб Словацько.
Викликався до збірної України 2007 року, але на чемпіонат Європи U-17 не поїхав. Провів за команду 4 матчі.
У складі юнацької команди Жирони також виступає колишній гравець Динамо та Руха Дмитро Мельниченко, а в основній команді – півзахисник збірної України Віктор Циганков.
Нагадаємо, у середу, 25 вересня, Жирона зіграла в нульову внічию з Райо Вальєкано в 7 турі чемпіонаті Іспанії-2024/25.
Український вінгер Віктор Циганков провів на полі всі 90 хвилин. В середині першого тайму він отримав жовту картку за підніжку.