Український голкіпер залишив киргизький Мурас Юнайтед

Український голкіпер Орест Костик покинув киргизьку команду Мурас Юнайтед.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Причини розірвання угоди не розголошуються.

"Ми дякуємо вам за виконану роботу, професіоналізм та внесок у розвиток клубу. Бажаємо успіхів, нових досягнень і лише успішних кроків у подальшій кар'єрі", – йдеться у повідомленні.

26-річний Костик є вихованець Карпат, який раніше захищав кольори Львова, Металіста, казахстанського Жетису та інших клубів. У березні 2025 року він приєднався до Мурас Юнайтед. Загалом українець провів за цю команду 34 поєдинки та пропустив 29 м'ячів.

