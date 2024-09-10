Переплив Тису, щоб грати у Білорусі: стали відомі деталі трансферу українського голкіпера

35-річний український голкіпер Денис Шеліхов переплив річку Тису, аби завершити свій перехід у білоруський клуб Славія Мозир.

Про це повідомляє Sport-express.ua.

За інформацією джерела, Шеліхов незаконно перетнув державний кордон. Воротар переплив Тису. До цього він ретельно готувався до втечі з України, впродовж двох місяців ходив на річку тренуватися плавати з ластами.

Сам гравець не зміг пояснити законність виїзду з території України та не спростував інформацію видання.

"Переплив Тису? Ну це ваші здогадки і припущення тих хлопців, що вам сказали, ось вони краще знають, тому нехай вам і розповідають. Вам що, більше нічого говорити або пис ати про український футбол", — сказав Шеліхов.

Зазначимо, що Шеліхов вже має досвід виступів у Білорусі, раніше він захищав кольори Іслочі та Проміні. Також упродовж кар’єри він грав за українські Дніпро, Волинь, Миколаїв, ВПК-Агро, Металіст 1925, ЛНЗ та Вікторію, грузинський Сабуртало.

У складі Дніпра Денис дійшов фіналу Ліги Європи-2015, де дніпряни поступились Севільї (2:3). Щоправда, той матч він провів на лаві запасних.