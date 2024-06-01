Трабзонспор домовився з Брюгге про трансфер Яремчука

Керівництво Трабзонспора домовилося з Брюгге про трансфер українського форварда Романа Яремчука.

Про це повідомляє видання Fanatik.

Клуби досягли принципової угоди щодо суми переходу. Зазначається, що турки хочуть підписати Яремчука до початку передсезонної підготовки, яка розпочнеться 24 червня.

У трансфері українського нападника зацікавлений головний тренер Трабзонспора Абдулла Авджі. Гравець та наставник вже провели відеорозмову.

Раніше Роман потрапив у список гравців, яких Брюгге хоче позбутися. Повідомлялося, що бельгійці хочуть отримати за Яремчука приблизно 4 млн євро.

Роман перейшов у Брюгге з Бенфіки за 17 мільйонів євро у 2022 році. Сезон-2023/24 форвард провів на правах оренди за Валенсію, за яку у 29 матчах забив 4 голи.

Transfermarkt оцінює Яремчука в 4 млн євро.