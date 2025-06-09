Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

На війні проти Росії загинув український футбольний арбітр

Олександр Булава — 9 червня 2025, 22:56
На війні проти Росії загинув український футбольний арбітр
УАФ

2 червня, на війні проти російських окупантів загинув 43-річний арбітр Колегії футбольних арбітрів Києва, спостерігач арбітражу Василь Гандзій.

Про це повідомляє УАФ.

Гандзій був вихованцем футбольної СДЮСШ Зміна (Київ). Згодом працював арбітром на матчах ДЮФЛ, а пізніше став спостерігачем арбітражу ДЮФЛ, де представляв Колегію футбольних арбітрів та спостерігачів Києва.

Його рідний брат Олексій Гандзій нині працює тренером ДЮФК Титан Київ.

"Українська асоціація футболу висловлює щирі співчуття рідним, близьким та друзям Василя", – йдеться в повідомленні.

Прощання з арбітром відбудеться 10 червня, поховання – о 15:15 на Лісовому цвинтарі.

Раніше повідомлялось про загибель титулованого українського веслувальника на війні з Росією.

війна Українська асоціація футболу (УАФ) Загинув смерть

Українська асоціація футболу (УАФ)

Це дуже хороша команда, – Зінченко висловився про Канаду напередодні товариського матчу
Понад 300 експонатів: у Торонто відкрилась перша в історії виставка "Український футбол: Гра триває"
Збірна України U-20 у товариському матчі переграла Мурсію
Інформація про "бунт" Шевченка та Платіні проти Чеферіна – фейк
Михайленко оцінив суперників збірної U-20 на чемпіонаті світу

Останні новини