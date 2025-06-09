На війні проти Росії загинув український футбольний арбітр

2 червня, на війні проти російських окупантів загинув 43-річний арбітр Колегії футбольних арбітрів Києва, спостерігач арбітражу Василь Гандзій.

Про це повідомляє УАФ.

Гандзій був вихованцем футбольної СДЮСШ Зміна (Київ). Згодом працював арбітром на матчах ДЮФЛ, а пізніше став спостерігачем арбітражу ДЮФЛ, де представляв Колегію футбольних арбітрів та спостерігачів Києва.

Його рідний брат Олексій Гандзій нині працює тренером ДЮФК Титан Київ.

"Українська асоціація футболу висловлює щирі співчуття рідним, близьким та друзям Василя", – йдеться в повідомленні.

Прощання з арбітром відбудеться 10 червня, поховання – о 15:15 на Лісовому цвинтарі.

Раніше повідомлялось про загибель титулованого українського веслувальника на війні з Росією.