На війні загинув батько голкіпера донецького Шахтаря

Війна забрала життя 50-річного Дмитра Твардовського, який є батьком голкіпера донецького Шахтаря Дениса Твардовського.

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

Військовий загинув 21 листопада 2024 року під час бойового завдання у Донецькій області. Він разом з побратимами потрапив під ворожий обстріл і дістав травми, несумісні з життям.

"Шахтар щиро співчуває родині Дмитра Анатолійовича – дружині, синам, матері та всім близьким – у звʼязку з цією непоправною втратою. Вічна памʼять, честь і шана Дмитрові Твардовському. Героям слава!", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Денис Твардовський у 15-річному віці перейшов до академії Шахтаря, де пройшов всі вікові групи. Гравець заявлений на сезон в УПЛ та на основний етап Ліги чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що загинув ексгравець збірної України.