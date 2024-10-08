Українські арбітри працюватимуть у відборі Євро-2025

Українська суддівська бригада на чолі з Дмитром Панчишином працюватиме у відборі Євро-2025 (U-21) на матчі у групі D Естонія — Ізраїль.

Про це повідомляє УЄФА.

На лініях Панчишину допомагатимуть Володимир Висоцький та Олександр Корнійко. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Андрій Коваленко.

Матч Естонія — Ізраїль відбудеться 10 жовтня. Початок — о 19:00 за київським часом.

Напередодні повідомлялося, що українська бригада арбітрів на чолі з Олексієм Деревінським розсудить поєдинок Ліги націй-2024/25 між збірними Фарерських островів та Вірменії.