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Українські арбітри працюватимуть у відборі Євро-2025

Олександр Булава — 8 жовтня, 18:20
Українські арбітри працюватимуть у відборі Євро-2025
Дмитро Панчишин
ФК Динамо

Українська суддівська бригада на чолі з Дмитром Панчишином працюватиме у відборі Євро-2025 (U-21) на матчі у групі D Естонія — Ізраїль.

Про це повідомляє УЄФА.

На лініях Панчишину допомагатимуть Володимир Висоцький та Олександр Корнійко. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Андрій Коваленко.

Матч Естонія — Ізраїль відбудеться 10 жовтня. Початок — о 19:00 за київським часом.

Напередодні повідомлялося, що українська бригада арбітрів на чолі з Олексієм Деревінським розсудить поєдинок Ліги націй-2024/25 між збірними Фарерських островів та Вірменії.

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