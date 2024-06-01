Без Пятова не впоралися: українська медіакоманда вилетіла з турніру Піке

Українська команда UA Steel поступилася японцям Murash на медіатурнірі з мініфутболу Kings World Cup, який заснував колишній гравець Барселони Жерар Піке.

Зустріч завершилася з рахунком 9:1. Японці тричі забили наприкінці поєдинку, коли один гол рахувався за два. Також варто зазначати, що український блогер Михайло Лебіга та Жуніор Мораес не змогли реалізувати 9-метровий пенальті за рахунку 1:2.

Нагадаємо, що через травму Андрія Пятова ворота української команди захищав Валерій Федорчук. Повний склад збірної України на турнірі: Андрій Пятов, Дарійо Срна, Дмитро Чигринський, Артем Федецький, Микола Морозюк, Валерій Федорчук, Едмар, Євген Коноплянка, Марлос, Жуніор Мораес та Андрій Воронін.

Ця поразка стала другою для "української Сталі" на цьому турнірі, що означає достроковий виліт. Раніше українці програли бразильському колективу g3x FC.