Не хоче зраджувати Батьківщині: ЦСКА може продати українця, бо той відмовився від болгарського громадянства

Український форвард ЦСКА Софія Євген Сердюк буде виставлений на трансфер через те, що відмовився отримати громадянство Болгарії.

Про це пише Telegraph.bg.

Справа в тому, що 26-річний нападник останні 4 роки виступає в Болгарії і може отримати паспорт цієї країни зі спортивних міркувань. Тоді він не буде рахуватися легіонером.

Джерело стверджує, що Сердюк не хоче відмовлятися від України. Саме через це не буде подавати документи на болгарський паспорт.

Сердюк народився в Дружківці, Донецька область. З юного вік перебував у різних португальських клубах. У вересні 2021 приєднався до клубу Черно Море.

Через рік ЦСКА придбав його за 500 тисяч євро. За цей клуб він забив 13 голів та віддав 3 передачі за 47 матчів. Має досвід гри за збірну України U-21. Портал Transfermarkt оцінює його у 800 тисяч євро.

Нагадаємо, Мілан зацікавлений у трансфері талановитого гравця Левскі.