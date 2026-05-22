Український воротар потрапив до команди сезону в чемпіонаті Греції
Український голкіпер Панетолікоса Євген Кучеренко потрапив до символічної збірної сезону в чемпіонаті Греції за версією статистичного порталу SofaScore.
Зазначимо, що окрім Кучеренка до збірної сезону потрапив колишня зірка Металіста та донецького Шахтаря Тайсон, який наразі захищає кольори ПАОКа.
Команда сезону-2025/26 в чемпіонаті Греції: Кучеренко (Панетолікос), Міхаїлідіс (ПАОК), Фабіано (Аріс), Рецос (Олімпіакос), Константеліас (ПАОК), Кості (Левадіакос), Пінеда (АЕК), Родіней (Олімпіакос), Тайсон (ПАОК), Живкович (ПАОК), Бартоло (Астерас)
Кучеренку вдалося пробитися до команди сезону в чемпіонаті Греції навіть попри те, що у Панетолікос він перейшов із шотландського Данді лише у січні поточного року за 250 тисяч євро. З того часу 26-річний українець взяв участь у 20 матчах чемпіонату Греції, в яких пропустив 26 голів і 3 рази зберіг свої ворота у недоторканості.