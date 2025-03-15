Вболівальники дуже мене підтримували, – Малиновський оцінив своє повернення після травми
Півзахисник Дженоа Руслан Малиновський відзначив підтримку фанатів команди, яка допомогла йому відновитись після важкої травми та провести вдалий матч проти Лечче.
Слова футболіста наводить Tuttomercatoweb.
"Краще гол чи гольова передача? І те, і інше. Міретті — розумний гравець, який розуміється на футболі, і коли я думав віддати йому м'яч, то побачив, що він уже готовий до удару.
Коли гравець розумний, він своєчасно робить цей рух, і в підсумку отримує цей пас. Це те, що ми робили на цьому тижні на тренуваннях: коли один подає м’ячі, а інший входить у вільну зону. Так ми й створили ці голи.
Хвилювання через повернення до стартового складу? Публіка була фантастичною. Щодня впродовж цих шести місяців я думав про те, щоб знову грати. Тренування — це не настільки ж добре, як грати при заповненому стадіоні. Я пишаюсь тим, що я тут.
Вболівальники дуже підтримували мене впродовж цих місяців, вони писали мені. Навіть у місті під час прогулянок вони дали мені впевненість, що я повернусь ще сильнішим. Я щасливий, я хочу бути щасливим і грати у футбол. Я хочу зробити вболівальників Дженоа щасливими. Я хочу грати в хороший футбол, рухатись уперед і, перш за все, бути здоровим", – розповів Малиновський.
У сезоні-2024/25 українець зіграв 8 матчів у всіх турнірах, в яких записав на свій рахунок 3 результативні передачі.
Зазначимо, що за підсумками матчу з Лечче хавбек увійшов до трійки найкращих футболістів матчу.