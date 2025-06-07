Буде складно: Судаков – про майбутній поєдинок проти Канади в межах турніру Canadian Shield

Півзахисник збірної України Георгій Судаков поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку проти Канади в межах товариського турніру Canadian Shield, наголосивши, що матч буде складним.

Про це він сказав у коментарі ВЗБІРНА.

"У нас була теорія по Канаді. Майже половина їхнього складу грає у Європі у дуже сильних командах: Порту, Ліллі, Еспаньйолі, якщо не помиляюсь, Вільярреалі, Марселі. Дуже хороші футболісти з європейських чемпіонатів.



Я вважаю, що це одна з найсильніших збірних у цьому регіоні. Тому буде складно", – сказав Судаков.