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Буде складно: Судаков – про майбутній поєдинок проти Канади в межах турніру Canadian Shield

Олексій Мурзак — 7 червня 2025, 17:20
Буде складно: Судаков – про майбутній поєдинок проти Канади в межах турніру Canadian Shield
Георгій Судаков
УАФ

Півзахисник збірної України Георгій Судаков поділився очікуваннями від майбутнього поєдинку проти Канади в межах товариського турніру Canadian Shield, наголосивши, що матч буде складним.

Про це він сказав у коментарі ВЗБІРНА.

"У нас була теорія по Канаді. Майже половина їхнього складу грає у Європі у дуже сильних командах: Порту, Ліллі, Еспаньйолі, якщо не помиляюсь, Вільярреалі, Марселі. Дуже хороші футболісти з європейських чемпіонатів.

Я вважаю, що це одна з найсильніших збірних у цьому регіоні. Тому буде складно", – сказав Судаков.

Зустріч відбудеться в суботу, 7 червня, на стадіоні "ВМО Філд" у Торонто. Стартовий свисток пролунає о 22:30 за київським часом. Чемпіон проведе текстову трансляцію поєдинку.

Окрім Канади підопічні Сергія Реброва проведуть матч із Новою Зеландією. Зустріч запланована на середу, 11 червня.

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