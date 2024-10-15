Реброва потрібно звільняти: реакція соцмереж на матч Україна – Чехія

У понеділок, 14 жовтня, у межах матчу четвертого туру Ліги націй збірна України зіграла внічию проти Чехії (1:1).

Гра була доволі важкою для обох команд, але не менш важко було спостерігати фанатам за таким напруженням на полі. Редакція сайту Чемпіон традиційно зібрала найкращі відгуки на матч "жовто-синіх".

Українські вболівальники знову наголошують на тому, що головному тренеру Сергію Реброву варто йти у відставку. Щодо хорошого – відзначили і вдалий виступ Анатолія Трубіна, Георгія Судакова та Івана Калюжного.

Натомість чеські фани обговорювали лише "несправедливий" пенальті за гру рукою у своєму карному майданчику. Почалися розмови про "12 гравця" збірної України.

Нагадаємо, наступний свій матч підопічні Сергія Реброва проведуть вже 11 листопада. "Жовто-сині" зіграють у межах Ліги націй проти Грузії.