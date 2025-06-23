Англія – найдорожча футбольна збірна, Україна – у третьому десятку

Опубліковано рейтинг найдорожчих футбольних збірних світу, в якому Україна посіла 22 місце.

Рейтинг опублікував портал GiveMeSport.

Лідером рейтингу за сумарною вартістю гравців стала збірна Англії. Її футболісти оцінюються у вражаючі 1,18 мільярда фунтів. Далі в трійці – Іспанія з 1,09 мільярда та Франція з 1,04 мільярда фунтів.

Збірна України опинилася у третьому десятку списку, зайнявши 22-ге місце із сумою вартості футболістів – 213,13 мільйона фунтів стерлінгів.

Рейтинг найдорожчих футбольних збірних за оцінками GiveMeSport

Англія – £1.18 млрд Іспанія – £1.09 млрд Франція – £1.04 млрд Португалія – £851.53 млн Бразилія – £770.85 млн Аргентина – £631.48 млн Італія – £613.36 млн Нідерланди – £609.13 млн Німеччина – £553.92 млн Швеція – £454.77 млн

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22. Україна – £213.13 млн

Нагадаємо, вже восени на Україну чекатиме кваліфікація до чемпіонату світу 2026 року. Суперниками "синьо-жовтих" будуть Франція, Азербайджан та Ісландія.

З повним розкладом матчів збірної України можна ознайомитись ТУТ.