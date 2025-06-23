Англія – найдорожча футбольна збірна, Україна – у третьому десятку
УАФ
Опубліковано рейтинг найдорожчих футбольних збірних світу, в якому Україна посіла 22 місце.
Рейтинг опублікував портал GiveMeSport.
Лідером рейтингу за сумарною вартістю гравців стала збірна Англії. Її футболісти оцінюються у вражаючі 1,18 мільярда фунтів. Далі в трійці – Іспанія з 1,09 мільярда та Франція з 1,04 мільярда фунтів.
Збірна України опинилася у третьому десятку списку, зайнявши 22-ге місце із сумою вартості футболістів – 213,13 мільйона фунтів стерлінгів.
Рейтинг найдорожчих футбольних збірних за оцінками GiveMeSport
- Англія – £1.18 млрд
- Іспанія – £1.09 млрд
- Франція – £1.04 млрд
- Португалія – £851.53 млн
- Бразилія – £770.85 млн
- Аргентина – £631.48 млн
- Італія – £613.36 млн
- Нідерланди – £609.13 млн
- Німеччина – £553.92 млн
- Швеція – £454.77 млн
...
22. Україна – £213.13 млн
Нагадаємо, вже восени на Україну чекатиме кваліфікація до
чемпіонату світу 2026 року. Суперниками
"синьо-жовтих" будуть Франція, Азербайджан та Ісландія.
З повним розкладом матчів збірної України можна ознайомитись ТУТ.