Угорщина зіграє з Нідерландами, Боснія – з Німеччиною у 3 турі Ліги націй
Стадіон Билино Полє
УЄФА
Сьогодні, 11 жовтня, відбудеться 8 матчів третього раунду Ліги націй УЄФА сезону-2024/2025.
Ліга націй сезону-2024/25
3 тур, 11 жовтня
Ліга A
Група 3
21:45 Угорщина – Нідерланди
21:45 Боснія і Герцеговина – Німеччина
Ліга B
Група 1
21:45 Україна – Грузія
21:45 Чехія – Албанія
Група 4
21:45 Туреччина – Чорногорія
21:45 Ісландія – Уельс
Ліга C
Група 1
19:00 Естонія – Азербайджан
21:45 Словаччина – Швеція