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Угорщина зіграє з Нідерландами, Боснія – з Німеччиною у 3 турі Ліги націй

Володимир Клепач — 11 жовтня, 08:10
Угорщина зіграє з Нідерландами, Боснія – з Німеччиною у 3 турі Ліги націй
Стадіон Билино Полє
УЄФА

Сьогодні, 11 жовтня, відбудеться 8 матчів третього раунду Ліги націй УЄФА сезону-2024/2025.

Ліга націй сезону-2024/25
3 тур, 11 жовтня

Ліга A

Група 3

21:45 Угорщина – Нідерланди
21:45 Боснія і Герцеговина – Німеччина

Ліга B

Група 1

21:45 Україна – Грузія
21:45 Чехія – Албанія

Група 4

21:45 Туреччина – Чорногорія
21:45 Ісландія – Уельс

Ліга C

Група 1

19:00 Естонія – Азербайджан
21:45 Словаччина – Швеція

Зустріч Україна – Грузія відбудеться на муніципальному стадіоні в польському місті Познань. Початок матчу – о 21:45 за київським часом. Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію.

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