Захисник Шахтаря потрапив до сфери інтересів клубу Серії А

Захисник Шахтаря Алаа Грам перебуває у шортлисті клубу Серії А Удінезе.

Про це повідомляє Tuttoudinese.it.

За інформацією видання, Удінезе в липні вже придбав у Спеції центрбека Ніколо Бертолу, якому і підшукує партнера. На думку скаутів "чорно-білих", 23-річний Грам цілком підходить на цю роль.

Італійцям імпонують фізичні дані 190-сантиметрового футболіста, а також його здатність зіграти не лише у центрі оборони, а й на її правому фланзі.

Грам став гравцем Шахтаря влітку 2024-го і уклав контракт на п'ять років. Сума трансферу становила 2 мільйони євро. Крім того, туніський Сфаксьєн, за який виступав Грам, отримає 10% від наступного перепродажу.

Раніше Сент-Етьєн зробив пропозицію Шахтарю щодо трансферу захисника Гіоргі Гочолейшвілі, однак отримав відмову.