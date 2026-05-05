УАФ зарахував Олександрії технічну поразку за незіграний матч проти Оболоні

Апеляційний комітет Української асоціації футболу зарахував Олександрії технічну поразку з рахунком 0:3 за незіграний матч сімнадцятого туру Прем'єр-ліги проти Оболоні.

Про це повідомив гендиректор Оболоні Олександр Різниченко в коментарі UA-Футбол.

"Так, вже є рішення Апеляційного комітету УАФ. Олександрії призначено технічну поразку з рахунком 0:3", – констатував Різниченко.

Також під час лютневого виїзду вболівальники Олександрії закидали автобус столичної команди сніжками та вибили скло.

"Не знаю, наскільки нам вдасться довести ці моменти з автобусом".

Проте клуб має намір компенсувати інші фінансові втрати через скасування поєдинку. До цього переліку входять витрати на харчування, проживання команди та переїзди.

"Усі витрати згідно з Регламентом, звичайно, будемо ці питання узгоджувати".

Нагадаємо, що поєдинок між Олександрією та Оболонню мав відбутися 23 лютого на стадіоні КСК Ніка. Проте головний арбітр зустрічі Володимир Новохатній скасував гру через проблеми з газоном. Тож долю протистояння вирішували Контрольно-дисциплінарний та Апеляційний комітети УАФ.