УАФ назвала символічну збірну найкращих футболістів України 2024 року

Українська асоціація футболу (УАФ) назвала символічні чоловічі та жіночі збірні 2024 року за результатами голосування Всеукраїнської асоціації футболістів-професіоналів.

Про це повідомляє пресслужба організації.

У рейтинг могли потрапили лише гравці, які виступають в Україні. Найбільше представництво у чоловічій команді має Динамо – сім футболістів, а також по двоє із Шахтаря та Полісся.

Чоловіча збірна: Георгій Бущан (Динамо) – Микола Матвієнко (Шахтар), Тарас Михавко, Денис Попов, Владислав Дубінчак (усі – Динамо) – Георгій Судаков (Шахтар), Микола Шапаренко, Володимир Бражко (обидва – Динамо) – Владислав Ванат (Динамо), Олександр Назаренко, Олексій Гуцуляк (обидва – Полісся).

Жіноча збірна: Дар’я Келюшик (Колос) – Ольга Басанська (Металіст 1925), Катерина Корсун, Яна Котик (обидві – Ворскла), Крістіне Алексанян (Металіст 1925) – Дар’я Апанащенко, Таміла Хімич (обидві – Металіст 1925), Вероніка Андрухів (Колос) – Роксолана Кравчук, Яна Калініна (обидві – Ворскла), Єлизавета Молодюк (Металіст 1925).

Раніше повідомлялося, що Ілля Забарний був визнаний гравцем року в Україні.