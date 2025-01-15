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УАФ назвала символічну збірну найкращих футболістів України 2024 року

Олександр Булава — 15 січня 2025, 18:19
УАФ назвала символічну збірну найкращих футболістів України 2024 року
Георгій Судаков
ФК Шахтар

Українська асоціація футболу (УАФ) назвала символічні чоловічі та жіночі збірні 2024 року за результатами голосування Всеукраїнської асоціації футболістів-професіоналів.

Про це повідомляє пресслужба організації.

У рейтинг могли потрапили лише гравці, які виступають в Україні. Найбільше представництво у чоловічій команді має Динамо – сім футболістів, а також по двоє із Шахтаря та Полісся.

Чоловіча збірна: Георгій Бущан (Динамо) – Микола Матвієнко (Шахтар), Тарас Михавко, Денис Попов, Владислав Дубінчак (усі – Динамо) – Георгій Судаков (Шахтар), Микола Шапаренко, Володимир Бражко (обидва – Динамо) – Владислав Ванат (Динамо), Олександр Назаренко, Олексій Гуцуляк (обидва – Полісся).

Жіноча збірна: Дар’я Келюшик (Колос) – Ольга Басанська (Металіст 1925), Катерина Корсун, Яна Котик (обидві – Ворскла), Крістіне Алексанян (Металіст 1925) – Дар’я Апанащенко, Таміла Хімич (обидві – Металіст 1925), Вероніка Андрухів (Колос) – Роксолана Кравчук, Яна Калініна (обидві – Ворскла), Єлизавета Молодюк (Металіст 1925).

Раніше повідомлялося, що Ілля Забарний був визнаний гравцем року в Україні.

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