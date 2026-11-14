"Два злочини – один злочинець": українські фанати нагадали про радянську агресію проти Угорщини

На стадіоні Антона Малатинського у словацькій Трнаві з'явився банер із політичним посланням угорською мовою. Транспарант підготували фанати та волонтери Ukrainian European Football League. На ньому написано: "Два злочини – один злочинець".

Банер проводить історичну паралель між радянською агресією проти Угорщини у 1956 році та повномасштабним вторгненням Росії в Україну у 2022-му.

Таким чином автори наголосили на історичному зв'язку між двома подіями та нагадали про злочини радянського й російського режимів.

Поєдинок 5-го туру групового етапу Ліги націй Північна Ірландія – Україна відбудеться 14 листопада на стадіоні "Віндзор Парк" у Белфасті. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.