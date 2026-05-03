Казка по-швейцарськи. Тун став чемпіоном у першому сезоні після виходу в еліту

Тун достроково став чемпіоном Швейцарії сезону-2025/26 за три тури до фінішу національної першості. Найближчий переслідувач команди, Сенкт-Галлен, у 35 турі програв Сьону 0:3 та втратив навіть теоретичні шанси наздогнати лідера – 11 очок відставання за 3 тури до фінішу.

Для Туна це перший чемпіонський титул в історії. До цього найкращим результатом команди було срібло в 2005 році.

Чемпіонство Туна особливе тим, що команда здобула його в першому ж сезоні після виходу в елітний дивізіон. Раніше аналогічне досягнення підкорялося Кайзерслаутерну в німецькій Бундеслізі в сезоні-1997/98.

Головним тренером Туна є Мауро Лустрінеллі, який виступав за клуб у якості гравця в 2004 – 2006 роках. В 2005 році він забивав київському Динамо в кваліфікації Ліги чемпіонів, коли Тун вибив киян з турніру.

Нагадаємо, напередодні Порту достроково став чемпіоном Португалії.