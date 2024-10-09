Гендиректор ПСЖ розповів, чи вплинув відхід Мессі, Мбаппе та Неймара на доходи клубу

Генеральний директор ПСЖ Вікторіано Мелеро запевняє, що відхід з клубу в останні два літніх трансферних вікна таких зірок як Ліонель Мессі, Неймар та Кіліан Мбаппе не призвів до падіння рівня комерційних доходів парижан.

Слова Мелеро приводить RMC Sport:

"Жодних втрат не було. Доходи за сезон-2023/24 перевищили показники попереднього сезону. І у 2025 році ми також побачимо зростання. Наші комерційні доходи продовжать зростати. Бренд ПСЖ дуже сильний".

Нагадаємо, Мессі та Неймар покинули ПСЖ влітку 2023 року, Мбаппе у 2024 році перейшов до мадридського Реала на правах вільного агента.

Раніше повідомлялося про те, що ПСЖ цікавиться зіркою Ліверпуля Мохамедом Салахом, який стане вільним агентом влітку 2025 року.