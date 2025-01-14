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Молодого тренера Ріу Аве знайшли мертвим на дорозі. Ймовірно, його вбили

Руслан Травкін — 14 січня 2025, 01:42
Молодого тренера Ріу Аве знайшли мертвим на дорозі. Ймовірно, його вбили
Рафаель Маравілья
rioavefc.pt

У місті Порту в неділю, 12 січня, на дорозі було виявлено тіло молодого 22-річного хлопця. Ним виявився Рафаель Маравілья, тренер команди U-15 Ріу Аве.

Клуб підтвердив смерть фахівця, але не навів деталей.

"Ріо Аве висловлює глибокий жаль з приводу смерті Рафаеля Маравільї, члена технічної команди нашої команди до 15 років.

У цей час глибокого жаху для всіх членів нашої Академії ми висловлюємо наші глибокі співчуття всій родині та друзям Рафаеля", – вказано у публікації.

Як повідомляє видання A Bola, на ньому були сліди насильства. Поліція зараз веде слідство, шукаючи свідків та вивчаючи ситуацію.

Нагадаємо, пішов з життя відомий болгарський борець.

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