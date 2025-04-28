Гендиректор Кривбаса назвав причину пожежі на тренувальній базі клубу

Генеральний директор Кривбаса Володимир Баєнко розповів, що причиною пожежі на тренувальній базі клубу стало електричне займання.

Детальніше він розповів у коментарі ТаТоТаке.

"Це був нещасний випадок. Але те, як подають... Я розумію, людям хочеться якихось новин, якихось сенсацій. Але я можу прокоментувати, я був там, подивився наслідки. Стався нещасний випадок, було електричне займання, згоріла адміністративна будівля, другий поверх.



Частково постраждала роздягальня першої команди, де вони готуються до гри. Але це випадковість, це не спрямований або спланований акт. Тобто зараз ми рахуємо збитки і потім вже будемо реконструювати те, що було", – розповів Баєнко.