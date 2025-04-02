Футболіста фінського клубу засудили на 1 рік і 10 місяців умовно за зґвалтування

Окружний суд міста Кюменлааксо засудив гравця футбольної команди KTP (Kotkan Työväen Palloilijat) до умовного тюремного ув'язнення на один рік і десять місяців за зґвалтування.

Про це пишe Yle.fi.

Футболіст 2002 року народження зґвалтував жінку у приватній квартирі в місті Котка на початку лютого. На момент скоєння злочину жінка перебувала у стані алкогольного сп'яніння.

Обвинувачений зізнався, що помітив стан сп'яніння жінки та мав з нею незахищений статевий акт.

Потерпіла та футболіст у суді розійшлися в думках щодо того, чи був акт за згодою чи проти волі жінки. Він заявляв, що це відбулося за обопільною згодою, вона стверджувала протилежне.

Прокурор спочатку вимагав тюремного ув'язнення на два роки і чотири місяці за зґвалтування.

Районний суд вважав пом'якшувальною обставиною те, що діяння не передбачало насильства чи тиску із застосуванням погроз.

Вирок не є остаточним, його може оскаржити кожна зі сторін через подання до апеляційного суду.

Футбольний клуб КТП минулого сезону (чемпіонат проводиться за системою "весна-осінь") здобув путівку до найсильнішого дивізіону Фінляндії.

Нагадаємо, в Швеції засудили двох підлітків за підготовку до вбивства футболіста клубу Дегерфорс.