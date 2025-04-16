Могли розраховувати на більше: Твердохліб – про поразку від Шахтаря

Лідер Кривбаса Єгор Твердохліб прокоментував поразку 1:2 від Шахтаря у дограванні перенесеного матчу 5 туру УПЛ.

Про це футболіст розповів у коментарі клубній пресслужбі.

"Не можу сказати, що налаштовуватися в ці дні було важко психологічно, бо ми не думали 228 днів саме про цю гру. Ми налаштовуємося на кожну гру, і, на жаль, коли перебивають ці тривоги перед матчем, то неважливо, скільки днів ми не грали, але це все одно складно психологічно", – відзначив гравець.

Також Твердохліб пояснив свій гол у ворота Шахтаря та шанси вирвати нічию у грі.

"Задоволений тим, що я зміг відзначитися. Була подача з лівого флангу, і я, як зазвичай, закриваю дальню штангу. Тому і в цьому моменті так вийшло, що пішла передача, чекав уже м'яч на дальній штанзі – так і вийшло. Вдарив головою по воротах і забив гол.

Ми з самого початку налаштовувалися на високий пресинг, пресингувати майже всі 40 хвилин, адже в нас було всього 40 хвилин гри. Тому ми налаштовувалися провести їх на максимально високих швидкостях, підняти високий темп гри – думаю, нам це вдалося.

Дуже прикро, що ми пропустили цей швидкий гол у контратаці саме через те, що ми були дуже високо, отримали в свої ворота швидку атаку та пропустили м’яч. Напевно, це не вдалося, і не хотілося б, щоб це було.

Але потім, в принципі, добре грали до кінця гри, наприкінці гри забили гол, і якби ще перед цим забили 11-метровий удар, то, думаю, що могли б розраховувати більше, ніж на 1:2", – сказав Твердохліб.