Шапаренко зацікавив європейський клуб

Турецький Трабзонспор запропонував київському Динамо майже 5 мільйонів євро за трансфер центрального півзахисника Миколи Шапаренка.

Про це повідомляє Sport.ua.

Раніше повідомлялось, що кияни будуть готові продати півзахисника влітку, але лише якщо отримають гідну пропозицію щодо українця. Портал Transfermarkt оцінює Миколу у 9 мільйонів євро.

Минулого сезону українець провів 26 матчів, де відзначився 5 забитими м'ячами та віддав 6 результативних передач.

Нагадаємо, за інформацією низки ЗМІ, Шапаренко потрапив у сферу інтересів Ньюкаслу. "Сороки" нібито збираються зробити пропозицію у розмірі 10 млн євро.

Також інсайдери говорили про зацікавленість до футболіста з боку Лаціо, Бешикташа та Галатасарая. За останніми повідомленнями, в боротьбу за півзахисника активно включився турецький Галатасарай.