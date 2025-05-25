Трубін зіграє у фіналі Кубку Португалії, Циганков із Жироною протистоятиме Атлетику: розклад матчів українців

У неділю, 25 травня, відбудуться матчі в європейських чемпіонатах за участю українських футболістів.

Одразу 4 українців з АПЛ можуть вийти на поле о 18:00 за київським часом. Ілля Забарний із Борнмутом прийматиме Лестер, Єгор Ярмолюк та Брентфорд зіграє проти Вулвергемптона, Евертон Віталія Миколенка протистоятиме Ньюкаслу, а Олександр Зінченко з Арсеналом завітає до Саутгемптона.

У Ла Лізі Жирона Віктора Циганкова прийматиме Атлетико о 15:00, а у Серії А на поле можуть вийти Віктор Коваленко (у грі Емполі проти Верони) та Артем Довбик (Рома зіграє з Торіно). Обидві зустрічі розпочнуться о 21:45.

Також Анатолій Трубін та його Бенфіка зіграє проти Спортинга у фіналі Кубку Португалії (о 19:45), а Трабзонспор з Олександром Зубковим, Данилом Сіканом та Арсенієм Батаговим прийматимуть Самсунспор в чемпіонаті Туреччини (о 19:00).

Розклад матчів українців на 25 травня

15:00. Ла Ліга: Жирона – Атлетико

18:00. АПЛ: Борнмут – Лестер

18:00. АПЛ: Вулвергемптон – Брентфорд

18:00. АПЛ: Ньюкасл – Евертон

18:00. АПЛ: Саутгемптон – Арсенал

19:00. Чемпіонат Туреччини: Трабзонспор – Самсунспор

19:15. Кубок Португалії: Бенфіка – Спортинг

21:45. Серія А: Емполі – Верона

21:45. Серія А: Торіно – Рома

Нещодавно Циганков став найкращим гравцем матчу проти Леганеса. У поточному сезоні на його рахунку 2 голи та 5 асистів у 31 зіграному поєдинку на клубному рівні.

Нагадаємо, що Жирона після 37 турів посідає 16-те місце в турнірній таблиці Ла Ліги, набравши лише 41 очко. Команда перебуває за один бал від зони вильоту, проте точно не вилетить, адже конкуренти свої поєдинки вже зіграли.