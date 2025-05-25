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Трубін зіграє у фіналі Кубку Португалії, Циганков із Жироною протистоятиме Атлетику: розклад матчів українців

Микола Дендак — 25 травня 2025, 09:26
Трубін зіграє у фіналі Кубку Португалії, Циганков із Жироною протистоятиме Атлетику: розклад матчів українців
Віктор Циганков
Getty Images

У неділю, 25 травня, відбудуться матчі в європейських чемпіонатах за участю українських футболістів.

Одразу 4 українців з АПЛ можуть вийти на поле о 18:00 за київським часом. Ілля Забарний із Борнмутом прийматиме Лестер, Єгор Ярмолюк та Брентфорд зіграє проти Вулвергемптона, Евертон Віталія Миколенка протистоятиме Ньюкаслу, а Олександр Зінченко з Арсеналом завітає до Саутгемптона.

У Ла Лізі Жирона Віктора Циганкова прийматиме Атлетико о 15:00, а у Серії А на поле можуть вийти Віктор Коваленко (у грі Емполі проти Верони) та Артем Довбик (Рома зіграє з Торіно). Обидві зустрічі розпочнуться о 21:45.

Також Анатолій Трубін та його Бенфіка зіграє проти Спортинга у фіналі Кубку Португалії (о 19:45), а Трабзонспор з Олександром Зубковим, Данилом Сіканом та Арсенієм Батаговим прийматимуть Самсунспор в чемпіонаті Туреччини (о 19:00).

Розклад матчів українців на 25 травня
  • 15:00. Ла Ліга: Жирона – Атлетико
  • 18:00. АПЛ: Борнмут – Лестер
  • 18:00. АПЛ: Вулвергемптон – Брентфорд
  • 18:00. АПЛ: Ньюкасл – Евертон
  • 18:00. АПЛ: Саутгемптон – Арсенал
  • 19:00. Чемпіонат Туреччини: Трабзонспор – Самсунспор
  • 19:15. Кубок Португалії: Бенфіка – Спортинг
  • 21:45. Серія А: Емполі – Верона
  • 21:45. Серія А: Торіно – Рома

Нещодавно Циганков став найкращим гравцем матчу проти Леганеса. У поточному сезоні на його рахунку 2 голи та 5 асистів у 31 зіграному поєдинку на клубному рівні.

Нагадаємо, що Жирона після 37 турів посідає 16-те місце в турнірній таблиці Ла Ліги, набравши лише 41 очко. Команда перебуває за один бал від зони вильоту, проте точно не вилетить, адже конкуренти свої поєдинки вже зіграли.

Чемпіонат Англії, АПЛ Бенфіка Борнмут Брентфорд Евертон Емполі Ілля Забарний Олександр Зінченко Олександр Зубков Віктор Коваленко Кубок Португалії Віталій Миколенко Рома Чемпіонат Італії, Серія А Трабзонспор Анатолій Трубін Арсенал Лондон Артем Довбик Данило Сікан Єгор Ярмолюк Арсеній Батагов

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