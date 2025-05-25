Трубін не потрапив у основу Бенфіки на фінал Кубку Португалії

Голкіпер збірної України Анатолій Трубін не потрапив до основного складу Бенфіки на фінал Кубку Португалії проти Спортинга.

Про це повідомляє пресслужба "Орлів", яка опублікувала стартовий склад команди на матч.

Ворота Бенфіки у цьому матчі захищатиме 22-річний Самуель Соареш. Він виходив на поле в усіх 6 попередніх матчах команди Бруну Лаже в Кубку Португалії, пропустивши у них лише один гол.

Трубін у поточному розіграші Кубку Португалії не провів на полі жодної хвилини. Сумарно на рахунку 23-річного українця 47 матчів у всіх турнірах, у яких він пропустив 48 голів і 19 разів відстояв "на нуль".

Матч між Бенфікою та Спортингом відбудеться в неділю, 25 травня. Початок – о 19:15 за київським часом.