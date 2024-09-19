Трубін вийде у старті Бенфіки на матч Ліги чемпіонів проти Црвени Звєзди
Анатолій Трубін
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Український воротар Бенфіки Анатолій Трубін вийде у стартовому складі на матч 1 туру Ліги чемпіонів проти Црвени Звєзди.
Про це повідомляє клубна пресслужба.
Зустріч відбудеться у столиці Сербії, Бєлграді, на стадіоні "Райко Мітич". Гра розпочнеться о 20:00 за Києвом.
Анатолій за "орлів" цього сезону зіграв 5 матчів у чемпіонаті Португалії, в яких пропустив 4 голи.
Нагадаємо, в цьому сезоні формат Ліги чемпіонів зазнав революційних інновацій: тепер одна на всіх турнірна таблиця, кількість учасників зросла до 36, кожна команда проведе по вісім поєдинків проти різних суперників, а фінальні тури етапу ліги відбудуться у січні.