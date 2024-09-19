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Трубін вийде у старті Бенфіки на матч Ліги чемпіонів проти Црвени Звєзди

Руслан Травкін — 19 вересня, 19:06
Трубін вийде у старті Бенфіки на матч Ліги чемпіонів проти Црвени Звєзди
Анатолій Трубін
Getty images

Український воротар Бенфіки Анатолій Трубін вийде у стартовому складі на матч 1 туру Ліги чемпіонів проти Црвени Звєзди.

Про це повідомляє клубна пресслужба.

Зустріч відбудеться у столиці Сербії, Бєлграді, на стадіоні "Райко Мітич". Гра розпочнеться о 20:00 за Києвом.

Анатолій за "орлів" цього сезону зіграв 5 матчів у чемпіонаті Португалії, в яких пропустив 4 голи.

Нагадаємо, в цьому сезоні формат Ліги чемпіонів зазнав революційних інновацій: тепер одна на всіх турнірна таблиця, кількість учасників зросла до 36, кожна команда проведе по вісім поєдинків проти різних суперників, а фінальні тури етапу ліги відбудуться у січні.

Бенфіка Ліга чемпіонів Анатолій Трубін Црвена Звезда

Анатолій Трубін

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