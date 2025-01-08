Понад 100 млн на двох: українські футболісти потрапили у рейтинг найдорожчих гравців світу

Український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін та півзахисник Шахтаря Георгій Судаков потрапили до десятки найдорожчих гравців світу, які виступають за межами п'яти найкращих ліг Європи.

Рейтинг складено футбольною обсерваторією CIES.

Очолив список нападник Спортинга Віктор Дьокереш, якого оцінили у 74 млн євро. Друге місце зайняв Саму Агехова з Порту (73 млн євро). Третю та четверту сходинку розділили Віктор Осімхен з Галатасарая та Антоніо Сілва з Бенфіки – по 60 млн.

Трубін посів п'яте місце у рейтингу – 54 млн євро, а Судаков став шостим з 51 млн євро.

Напередодні повідомлялося, що Наполі повернувся до варіанту із підписанням Георгія Судакова. Хавбек є однією з пріоритетних кандидатур підсилення неаполітанців.