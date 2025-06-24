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Трубін: Робота з Ді Марією була схожа на казку

Олег Дідух — 24 червня 2025, 11:49
Трубін: Робота з Ді Марією була схожа на казку
Анатолій Трубін
Getty images

Голкіпер збірної України Анатолій Трубін поділився враженнями від роботи з легендарним аргентинським вінгером Анхелем Ді Марією.

Воротаря цитує Mais Futebol.

"Він тренується сам, коли йому це потрібно. Якщо за день до гри він хоче відпрацьовувати штрафні удари або пенальті, для мене це просто фантастика. Це хороша можливість навчитися чогось в одного з найкращих.

Коли я приїхав, для мене робота з Ді Марією була схожа на фільм, казку або щось у цьому роді. Я бачив, як він грав у Реалі, Манчестер Юнайтед і ПСЖ, тож можливість ділити з ним одну роздягальню – це просто неймовірно. Я не можу уявити, яким він був би у своїй найкращій формі", – заявив Трубін.

Трубін і Ді Марія разом грають за Бенфіку з літа 2023 року. Аргентинець незабаром повернеться в Росаріо Сентраль.

Бенфіка Анатолій Трубін Анхель Ді Марія

Анатолій Трубін

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