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Тренер Жирони — про трансфер Довбика: Нам необхідно продавати гравців, щоб бути фінансово стабільними

Володимир Кук — 9 вересня, 19:34
Тренер Жирони — про трансфер Довбика: Нам необхідно продавати гравців, щоб бути фінансово стабільними
Мігель Муньйос
GETTY IMAGES

Головний тренер Жирони Мігель Муньйос розповів, що спокійно сприйняв відхід багатьох ключових гравців, бо їм необхідно продавати гравців, щоб бути фінансово стабільними.

Його слова передає Marca.

"Савіньо та Довбик? Ситуація з продажем лідерів була дуже простою та зрозумілою. Мені у клубі завжди говорили, що нам необхідно продавати гравців, щоби бути фінансово стабільними.

Я маю впевненість, що менеджмент все робить правильно. Частина грошей реінвестується в нових футболістів", – сказав Мігель.

Зазначимо, у своєму дебютному сезоні в чемпіонаті Іспанії Артем відзначився 24 голами та 10 асистами. Більше результативних дій у своїй першій іспанській кампанії у XXI столітті зробив тільки Кріштіану Роналду (35).

Нагадаємо, нещодавно український нападник Артем Довбик перейшов в італійську Рому за 30 мільйонів євро. Контракт 27-річного черкасця розрахованого до кінця сезону-2028/29.

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Жирона

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