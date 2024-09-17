Гвардіола – про Голанда: Я грав 11 років і забив 11 голів, а Голанд за 9 матчів – 4

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола розповів, чи здивований він формою Ерлінга Голанда.

Його слова передає City Xtra.

"Трохи, так. Знаєте чому? Я грав 11 років як професіонал, я був футболістом у минулому, ви знаєте, і я забив 11 голів. Цей хлопець за чотири гри забив дев'ять", – сказав Гвардіола.

Зазначимо, що норвежець встановив новий рекорд чемпіонату Англії. 24-річний нападник відзначився 9 забитими м'ячами у сезоні-2024/25, тим самим став гравцем з найбільшою кількістю забитих м'ячів після 4 турів в історії АПЛ.

Він побив рекорд форварда Манчестер Юнайтед Вейна Руні, який у сезоні-2011/12 забив 8 голів.

Нагадаємо, також нещодавно Гвардіола, дотепно пожартував про нестримність норвезького нападника.