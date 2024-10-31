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На такому полі було важко грати: Пушич – про матч проти Зорі в Кубку України

Микола Дендак — 31 жовтня, 21:05
На такому полі було важко грати: Пушич – про матч проти Зорі в Кубку України
Маріно Пушич
Getty Images

Головний тренер донецького Шахтаря Маріно Пушич розкритикував стан поля у матчі 1/8 фіналу Кубку України проти луганської Зорі (1:0).

Його слова передає пресслужба клубу.

"Мушу сказати, що поле було не в ідеальному стані, на ньому було важко грати. Можливо, саме через це травмувався Педріньйо", – сказав наставник.

Нагадаємо, поєдинок проходив на Арені Львів, де за день до цього грали між собою Карпати та Рух, поєдинок завершився мінімальною перемогою на користь Руха. З результатами усіх матчів можна ознайомитись ТУТ.

Чвертьфінал та півфінал Кубку України відбудуться у 2025 році (2 та 23 квітня відповідно). Фінальний поєдинок турніру заплановано на 14 травня 2025 року. Місце проведення гри за титул має визначити Виконком УАФ.

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