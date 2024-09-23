Пушич – про Бондаренка: Подобається його самовіддача, і якщо він продовжить так працювати, то перетвориться на неймовірного гравця

Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич прокоментував гру Артема Бондаренка у матчі 7 туру Української Прем'єр-ліги проти Оболоні (4:0) та заявив, якщо Бондаренко продовжить так працювати, то перетвориться на неймовірного гравця.

Про це він розповів на післяматчевій пресконференції для "УПЛ ТБ".

"Я задоволений грою команди, гідний матч, виграли 4:0 і не зазнали проблем. Але не зовсім сподобався перший тайм, хоча, загалом, контролювали хід зустрічі. Хочеться завжди бачити ідеальний футбол, але у першому таймі були далеко не такими ідеальними, як мені хотілося б. Бондаренко? Знову забив і міг забити ще раз. Подобається його самовіддача, і якщо він продовжить так працювати, то перетвориться на неймовірного гравця. Хочу, щоби він продовжував прогресувати", – сказав Пушич.

У сезоні-2024/25 24-річний гравець зіграв 7 матчів, у яких відзначився 4 забитими м'ячами та віддав 1 результативну передачу.

Наразі донецький клуб посідає 4 сходинку у таблиці чемпіонату України, набравши за 6 турів 12 з 18 можливих очок.

Наступний поєдинок "гірники" проведуть на виїзді проти Вереса. Матч відбудеться 27 вересня. Початок – о 18:00 за київським часом.