Пушич: Будемо робити все, щоби боротися за перше місце

Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич заявив, що його команда не збирається здаватися у боротьбі за чемпіонство в УПЛ.

Тренера цитує пресслужба донецького клубу.

"Ми маємо це зобов’язання. Повторюсь, усе закінчиться, коли справді закінчиться. А до цього моменту ми будемо робити все, щоби боротися за перше місце. Ми рішуче налаштовані боротися до кінця. Маємо іще шість матчів попереду. Усе може статися. Ми також гратимемо з прямим конкурентом. Мені дуже цікаво, як усе відбуватиметься. Ми граємо дуже добре.

Нам не щастило в кількох іграх, коли ми грали внічию, на жаль. Тоді ми повністю втратили свій шанс наздогнати потяг. Але ми демонструємо гарну гру. Ми в хорошій формі для цієї останньої частини сезону", – заявив тренер.